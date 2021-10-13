المبعوث الأممي يبحث أخر التطورات السورية قبل محادثات اللجنة الدستورية

القاهرة - (د ب أ)

وصل إلى القاهرة بعد عصر اليوم الأربعاء جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قادما من النمسا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها أخر التطورات على الساحة السورية قبل بدء الجولة السادسة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال بيدرسون بمطار القاهرة: "سيلتقى المبعوث الأممي بشأن سورية خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات خاصة بوزارة الخارجية وجامعة الدول العربية لبحث أخر التطورات على الساحة السورية على ضوء اجتماع الجولة السادسة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف الأسبوع القادم حيث سيجتمع المبعوث الأممي مع عدد من المشاركين الرئيسيين قبل بدء الجولة".

يذكر أن المبعوث الأممي أحاط مجلس الأمن الدولي مؤخرا بالاستعدادات الخاصة بعقد الجولة الجديدة للهيئة وأن اتفاق الرئيسين المشاركين بشأن المنهجية يستند إلى ثلاث ركائز شكلت أساس تعامل المبعوث الخاص معهم هى "احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية؛ وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات وعقد اجتماعات بين بيدرسون والرئيسين المشاركين قبل وأثناء الجلسة القادمة ".

يشار إلى أن المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية تتكون من 45 ممثلاً، بواقع 15شخصًا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.