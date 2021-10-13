Masrawy logo white

عمران خان يرغب في بقاء رئيس المخابرات الحربية في منصبه

04:07 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
عمران خان يرغب في بقاء رئيس المخابرات الحربية في منصبه

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

كراتشي - (د ب أ):

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن رغبته في بقاء رئيس المخابرات الحربية فايز حامد الحالي في منصبه لبعض الوقت، جراء الوضع الحرج في أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤول حكومي بارز، بعد أسبوع من تسمية الجيش بديلا ما يشير إلى بعض الخلافات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء نقلا عما قاله مساعد رئيس الوزراء للشؤون السياسية أمير دوجار في برنامج عبر قناة سما التلفزيونية مساء أمس إن خان يريد أن يظل الجنرال حامد رئيسا للمخابرات الحربية الباكستانية (أي إس أي) .

وقال إنه بموجب القانون يعين رئيس الوزراء رئيسا للمخابرات الحربية بتوصية من الجيش.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الأسبوع الماضي إن الجنرال نديم أحمد أنجوم سوف يحل محل حامد رئيسا للمخابرات الحربية .

وبحسب التقارير الإعلامية، قام رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا بخطوة التعيين بدون موافقة خان الذي رفض التوقيع على الأمر. والآن سوف يوصي الجيش رسميا بخمسة أشخاص لمنصب رئيس المخابرات وسوف يختار رئيس الوزراء واحدا، بحسب ما قاله دوجار عقب اجتماع بين الجنرال باجوا وخان.

عمران خان رئيس المخابرات الحربية فايز حامد أفغانستان

الخبر التالى:

غدًا.. رانيا فريد شوقي ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا