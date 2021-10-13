روسيا: لقاح سبوتنيك لايت ذو الجرعة الواحدة فعال بنسبة 70% ضد سلالة دلتا

موسكو - (د ب أ):

أشار بحث أجراه مركز أبحاث "جاماليا" للأوبئة والكائنات الدقيقة في روسيا إلى أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك لايت" الذى يتم التطعيم به بجرعة واحدة وطوره المركز أظهر فعالية بنسبة 70% ضد الإصابة بسلالة دلتا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز القول إن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 75% لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ويوفر أيضا فعالية أعلى بكثير في الحماية من الحالات الخطيرة والحاجة للعلاج في المستشفيات.

وأرسل المركز مقالا يتضمن تحليلا حول فعالية التطعيم باستخدام سبوتنيك لايت الذى يعطى على جرعة واحدة ضد سلالة دلتا إلى موقع "ميدريكسيف" الإلكترونى لنشره هذا الأسبوع.

وأشار المركز إلى أن فعالية جرعة سبوتنيك لايت باعتبارها تعزيزية ضد سلالة دلتا بعد التطعيم بلقاحات أخرى سوف تكون قريبة من فعالية لقاح "سبوتنيك في" ضد السلالة نفسها، وهي الحماية بنسبة 83% من الإصابة وبنسبة تزيد على 94% من الحاجة للعلاج في المستشفيات.

ويعتمد البحث على بيانات لحالات 28 ألف مشارك تلقوا جرعة واحدة من سبوتنيك لايت، مقارنة بمجموعة ضابطة مكونة من 6ر5 مليون فرد لم يتم تطعيمهم.

وتم جمع البيانات المستخدمة في الدراسة في يوليو 2021 في موسكو.

يشار إلى أن لقاح سبوتنيك لايت الذى يتكون من جرعة واحدة ، وهو المكون الأول للقاح سبوتنيك في، مصرح به في أكثر من 15 دولة، مع عمليات تسجيل جارية في 30 دولة أخرى.