الكرملين يشيد بالتواصل مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الاتصالات مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات تعد تطورا إيجابيا للعلاقات وضرورية.

وأكد -في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء- أن تواصل المسؤولين الروس مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، المتواجدة حاليا في موسكو، جاء في الوقت المناسب، على الرغم من عدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاقات مهمة على الفور، مضيفا : "الأمر متروك لوزارة الخارجية الروسية للتعليق على فعالية المفاوضات، حيث أن وزارة الخارجية هي الطرف المستقبل... ومع ذلك، نحن بالتأكيد مقتنعون بأن مثل هذه الاتصالات ضرورية وفي الوقت المناسب".

وأضاف "لم ننجح في التوصل إلى بعض الاتفاقات على الفور.. هذا الأمر صعب".

وأوضح -لدى سؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار المفاوضات مع نولاند استمرارا للحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن- "طبعا هذه الاتصالات تتم استمرارا لقمة جنيف والاتفاقات التي تم التوصل إليها الرئيسان هناك. بالطبع هذه ليست جهات الاتصال الأولى. كما تعلمون، كان هناك بالفعل عدة جولات من الاجتماعات حول الاستقرار الاستراتيجي"، قائلا: "وبالطبع إذا قارنت هذا بالفترة التي سبقت جنيف، حيث لم تكن هناك اتصالات على الإطلاق، فسيكون هذا تطور إيجابي لعلاقاتنا الثنائية".