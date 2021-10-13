جنرال أمريكي: جهودنا بأفغانستان "نجاح تكتيكي وفشل استراتيجي"

واشنطن - أ ش أ:

وصف الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجهود التي بذلتها بلاده في أفغانستان بأنها " نجاح تكتيكي وفشل استراتيجي في ذات الوقت".

وقال ميلي ، في تصريحات، ذكرها بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" اليوم أن "الحكومة والجيش الأفغانيين سقطا أمام طالبان بصورة أسرع مما كان يتوقع أي شخص، وذلك هو الفشل".

وأوضح أن "عملية الإجلاء ، غير القتالية ، نجحت في إنقاذ أرواح 124 ألف شخص تم إخراجهم من العاصمة الأفغانية كابول، حتى مع دخول طالبان للمدينة".

وأشار الجنرال ميلي إلى أن "هذه الجهود جاءت بمشاركة آلاف من الجنود من أنحاء العالم، فقد كان مظهرا رائعا للاحترافية من جانب قيادة قوات النقل الأمريكية".​