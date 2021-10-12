الإدارة الأمريكية تثني على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أثنت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - "نهنئ الحكومة العراقية على الإبقاء بالتزامها تنظيم انتخابات مبكرة، ونؤيد تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية، وننتظر أن يشكل الممثلون الجدد حكومة تلبي تطلعات العراقيين".

من جانبه.. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "نهنئ العراق على الانتخابات البرلمانية، التي حظيت بمراقبة الكثير من المنظمات والهيئات، وننتظر الإعلان عن النتائج النهائية، ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة حال تشكيلها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41%.

وكشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.