Masrawy logo white

الإدارة الأمريكية تثني على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي

11:38 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الإدارة الأمريكية تثني على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي

البيت الأبيض

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أثنت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - "نهنئ الحكومة العراقية على الإبقاء بالتزامها تنظيم انتخابات مبكرة، ونؤيد تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية، وننتظر أن يشكل الممثلون الجدد حكومة تلبي تطلعات العراقيين".

من جانبه.. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "نهنئ العراق على الانتخابات البرلمانية، التي حظيت بمراقبة الكثير من المنظمات والهيئات، وننتظر الإعلان عن النتائج النهائية، ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة حال تشكيلها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41%.

وكشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.

هذا المحتوى من

البيت الأبيض الإدارة الأمريكية الانتخابات العراقية

الخبر التالى:

معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| فترة ثالثة ومواعيد لأولياء الأمور.. قرارات جديدة من التعليم لتحقيق الانضباط بالمدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا