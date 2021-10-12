الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال وشابًا في القدس المحتلة

فلسطين - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وشابا من عدة مناطق بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل محمد ماهر زيتون (13 عاما)، وجهاد كايد الرجبي (10 أعوام) وهما من بلدة سلوان، كما اعتقل أيهم سفيان الهدرة (13 عاما) من بلدة الطور بالقدس المحتلة، وحولهم للتحقيق.

واعتدى جنود الاحتلال على المواطنين المتواجدين بمحيط باب العامود وشارع صلاح الدين، واستخدموا مركبة مياه عادمة لقمعهم، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" الشاب محمد أبو سنينة من المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عامًا) بقنبلة صوت في قدمه، خلال مواجهات اندلعت وتم نقله على إثرها للمستشفى.

وتشهد القدس مواجهات في الآونة الأخيرة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى