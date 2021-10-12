البنتاجون يشيد باعتقال أحد كبار قادة "داعش" في العراق

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أشادت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بعملية اعتقال سامي جاسم محمد الجبوري، أحد كبار قادة داعش في العراق.

وأثنى البنتاجون - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء - على الضربات المدمرة التي يوجهها العراقيون بشكل منتظم لفلول داعش.

وأكد التزام واشنطن والتحالف الدولي بدعم قوات الأمن العراقية في قيادتها للقتال ضد داعش، مضيفة أنه "بينما تنتقل القوات الأمريكية بالكامل إلى دور التدريب وتقديم المشورة والمساعدة، يواصل التحالف دعم الهزيمة الكاملة لداعش في العراق".

وأشار "البنتاجيون" إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للعراقيين، وأن الولايات المتحدة ستبقى في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية وستواصل دعم جهود العراق لمنع عودة ظهور "داعش".

ويعد الجبوري المشرف المالي لتنظيم "داعش" ونائب أبو بكر البغدادي، وهو عضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق، وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "داعش" الإرهابية.