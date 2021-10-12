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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في السعودية بطائرتين مفخختين

10:18 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في السعودية بطائرتين مفخختين

أرشيفية

السعودية - (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الثلاثاء عن إدانته لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

منظمة التعاون الإسلامي طائرة مفخخة الطائرات المسيرة الحوثيون خميس مشيط

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