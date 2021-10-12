وزير الإعلام اللبناني: لا يمكن إدخال السياسة بعمل القضاء

لبنان - (أ ش أ)

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إن "هناك فصلا بين السلطات في لبنان ولا يمكن إدخال السياسة في عمل القضاء"، مشيرا إلى أن النقاش بين الوزراء اليوم حول سير التحقيقات في انفجار ميناء بيروت كان إيجابيا ووديا جدا، حيث تم عرض كل الأمور والملابسات.

وأضاف الوزير، في تصريحات له عقب تلاوة البيان الرسمي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن موضوع التحقيق القضائي في قضية انفجار ميناء بيروت البحري كان طاغيا على جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن الحديث حول سير التحقيقات لم ينته، ولكن يتم متابعته في اجتماع الغد مع وزير العدل.

وأوضح قرداحي أن هناك تفهما كاملا من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشيرا إلى أن المجلس استمع اليوم إلى كل الآراء التي طرحت ولم يتخذ أي قرار بشأنها.

كان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر اليوم عقد جلسة غدا بقصر بعبدا لبحث كافة المعطيات المتعلقة بسير التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.