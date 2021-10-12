الجزائر تشارك في أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

الجزائر - (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة على رأس الوفد الجزائري في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أنه من المنتظر أن يتناول المجلس، خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063، وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الأفريقي المشترك، والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية على غرار البرلمان الأفريقي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال تشكيل مفوضية الاتحاد الأفريقي عبر انتخاب مفوضين اثنين، وكذلك تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة، واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022.

وبحسب البيان، سيجري لعمامرة، على هامش أعمال المجلس، محادثات مع نظرائه الأفارقة، وكذلك العديد من المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأفريقي ومختلف الأجهزة والمؤسسات القارية