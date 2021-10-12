السعودية تجدد موقفها الداعي لجعل الشرق الأوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل

الرياض - (د ب ا)

جددت السعودية اليوم الثلاثاء موقفها الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

وقال وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن "مجلس الوزراء السعودي، جدّد موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأوضح وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء تابع في سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما تقوم به المملكة من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمةً لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.

وأوضح وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية أبرزها "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" و"الاقتصاد الدائري للكربون".