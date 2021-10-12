بلاغات عن أعطال في تطبيق "إنستجرام"

وكالات

أبلغ مستخدمو تطبيق "إنستجرام" التابع لشركة "فيسبوك" الثلاثاء، عن أعطال من واجهتهم مع تطبيق الصور الشهير في عدة مناطق بالعالم، حسبما ذكرت "العربية".

وكان تطبيق الصور والفيديوهات الشهير أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور، وذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وقال "إنستجرام"، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.