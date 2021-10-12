مصدر سوداني: إثيوبيا وضعت الحوائط الخرسانية استعدادًا للملء الثالث لسد النهضة

وكالات

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إن إثيوبيا وضعت الحوائط الخرسانية استعدادًا للملء الثالث لسد النهضة.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع الشرق الإخباري، أن الخرطوم في انتظار دعوة رئيس الكونغو لاستئناف التفاوض حول سد النهضة.

وأشار المصدر السوداني إلى أن الخرطوم سلمت وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة

ويجري ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو وحتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.