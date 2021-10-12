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رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور أهرامات الجيزة وسقارة

05:56 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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كتب- مصراوي:

زار بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، على رأس وفد حكومي، منطقتي آثار سقارة و أهرامات الجيزة، وذلك أثناء تواجده في زيارة رسمية لمصر.

بدأت الجولة بزيارة منطقة آثار سقارة، حيث استقبلهم صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، و اصطحبهم في جولة بهرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، ومقبرة ميراروكا.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم و اصطحبهم الاستاذ أشرف محي مدير آثار الهرم، في جولة للهرم الأكبر ومنطقة البانوراما و منطقة تمثال أبوالهول، و حرصوا على التقاط الصور التذكارية من داخل المنطقة الأثرية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وبما شاهده من كنوز أثرية وعظمة بناء الأهرامات ، والتعرف على منطقة آثار سقارة في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية كبيرة وهامة خلال المرحلة الماضية.

رئيس الجمعية الوطنية كوريا الجنوبية أهرامات الجيزة منطقة آثار سقارة

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