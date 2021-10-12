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كوريا الجنوبية: يجب تعزيز التعاون الدولي لمنع انتشار الإرهاب بأفغانستان

05:48 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
كوريا الجنوبية: يجب تعزيز التعاون الدولي لمنع انتشار الإرهاب بأفغانستان

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أكد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن"، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب لمنع انتشار تهريب المخدرات والأسلحة في أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة تقديم مساعدات إنسانية، ومشاركة بلاده في خطوات المجتمع الدولي لدعم أفغانستان.

جاء ذلك في كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع "مجموعة العشرين" من أجل أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وأعرب مون عن أمله في إعادة بناء أفغانستان بسلام، منوها أن بلاده أرسلت عند بداية الأزمة طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان، ونجحت في إجلاء 391 أفغانيا من المتعاونين مع الحكومة إلى أراضيها بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأشار الرئيس الكوري أن سول قد قدمت ما قيمته مليار دولار من المساعدات المجانية والدعم المالي على مدار العشرين عامًا الماضية للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان، مؤكدا أنه يجب على مجموعة العشرين أن تأخذ زمام المبادرة من أجل الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية والأساسية لأفغانستان.

واختتم مون مؤكدا ضرورة بذل الحكومة الأفغانية الجديدة لجهود نشطة للاستماع إلى أصوات المجتمع الدولي، وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود لإحداث تغييرات تدريجية في السياسات التي تنتهجها حركة طالبان من أجل حل الأزمة.

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رئيس كوريا الجنوبية الإرهاب أفغانستان تهريب المخدرات

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