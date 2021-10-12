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مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون

05:46 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون

الانتخابات العراقية

العراق - (أ ش أ)

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن بعد حسم الطعون.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان - في مؤتمر صحفي وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن إجراءات المفوضية دقيقة ومتابعة، والنتائج المعلنة ليست نهائية، لافتًا إلى أن غدًا أو بعد غد، سيكون هناك أكثر من 3 آلاف صوت سيتم عدها وفرزها أمام الجميع لإضافتها إلى النتائج المعلنة.

وأضاف عدنان: "من يعتبر أن النتائج غير منسجمة مع أصواته يمكنه تقديم الطعن"، مؤكدًا أن المفوضية أكملت تدقيق المحافظات وأعلنتها أمام الرأي العام.

وفي السياق، قالت مساعد المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، وفقًا لـ(واع)، إن 3100 محطة موزعة على جميع المحافظات سيتم فرز أصواتها في المركز الوطني بالعاصمة بغداد، لافتة إلى أن هذه المحطات تمثل 60 ألف صوت، وسيتم فتحها أمام وسائل الإعلام وبحضور المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام والشركة الفاحصة.

وأشارت إلى أن هذه المحطات التي سيتم فرزها بشكل يدوي هي التي تعرضت للعطل في يوم التصويت، مؤكدة أن نتائج الانتخابات التي أعلنت تمثل 94% وأما الصناديق التي ستتم إعادة فحصها تمثل 6%.

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