Masrawy logo white

موسكو: المواجهة مع واشنطن تقيد مبادرات الشركات

05:45 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
موسكو: المواجهة مع واشنطن تقيد مبادرات الشركات

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

روسيا - (أ ش أ)

حذر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين من أن المواجهة بين بلاده والولايات المتحدة لن تؤدي إلى أي نتيجة لأنها تقيد مبادرات الشركات وتضرب مصالح رجال الأعمال.

وقال ميشوستين - في كلمة ترحيبية بالمشاركين في الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي الروسي، اليوم /الثلاثاء/ - "أود أن أؤكد أن المواجهة بين بلدينا لن تقود إلى أي نتيجة"، مشددا على أن هذه المواجهة تعيق مبادرات قطاع الأعمال وتضرب مصالح رجال أعمال وتحد من فرص الاستثمار.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونظيرته الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن "الإجراءات غير الودية المناهضة لروسيا من قبل الولايات المتحدة، التي تجري من خلال عمل البعثات الخارجية، لن تمر دون رد"، مؤكدة أن موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد.

وأضافت أن المباحثات بين ريابكوف ونولاند ركزت على عمل البعثات الأجنبية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين، مشيرا إلى أن الجانب الروسي شدد أثناء اللقاء على أن التصرفات غير الودية بحق روسيا لن تبقى دون رد، مقترحا إزالة جميع القيود التي فرضها الجانبان خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف صرح الأربعاء الماضي بأن الأحداث التي تجري في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تؤدي إلى معاناة شعبي البلدين، مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن الهادفة إلى تقليص العلاقات مع روسيا لم تؤد إلى أي خير.

هذا المحتوى من

رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين الولايات المتحدة روسيا

الخبر التالى:

مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا