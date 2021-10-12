موسكو: المواجهة مع واشنطن تقيد مبادرات الشركات

روسيا - (أ ش أ)

حذر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين من أن المواجهة بين بلاده والولايات المتحدة لن تؤدي إلى أي نتيجة لأنها تقيد مبادرات الشركات وتضرب مصالح رجال الأعمال.

وقال ميشوستين - في كلمة ترحيبية بالمشاركين في الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي الروسي، اليوم /الثلاثاء/ - "أود أن أؤكد أن المواجهة بين بلدينا لن تقود إلى أي نتيجة"، مشددا على أن هذه المواجهة تعيق مبادرات قطاع الأعمال وتضرب مصالح رجال أعمال وتحد من فرص الاستثمار.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونظيرته الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن "الإجراءات غير الودية المناهضة لروسيا من قبل الولايات المتحدة، التي تجري من خلال عمل البعثات الخارجية، لن تمر دون رد"، مؤكدة أن موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد.

وأضافت أن المباحثات بين ريابكوف ونولاند ركزت على عمل البعثات الأجنبية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين، مشيرا إلى أن الجانب الروسي شدد أثناء اللقاء على أن التصرفات غير الودية بحق روسيا لن تبقى دون رد، مقترحا إزالة جميع القيود التي فرضها الجانبان خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف صرح الأربعاء الماضي بأن الأحداث التي تجري في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تؤدي إلى معاناة شعبي البلدين، مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن الهادفة إلى تقليص العلاقات مع روسيا لم تؤد إلى أي خير.