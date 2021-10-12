الأردن يوقع اتفاقًا لشراء المياه من إسرائيل

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار الثلاثاء أن الدولة العبرية وقعت اتفاقية مع الأردن لتزويده بـ50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنويًا.

وقالت إلحرار "وقعنا الثلاثاء بروتوكول لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار".

وتوجهت الوزيرة إلى الأردن لتوقيع الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، استكمالا للترتيبات التي أُعلن عنها لأول مرة في يوليو.

واتفق الجانبان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانا.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري الأردنية لوكالة فرانس برس أن الجانبين وقعا الصفقة الثلاثاء و"بموجبها سيشتري الأردن كميات إضافية من المياه. خارج إطار اتفاق السلام".

وقال إن الصفقة "تعكس الفهم المتزايد بأن أزمة المناخ التي تؤثر بالفعل بشكل كبير على المنطقة يجب أن تؤدي إلى زيادة التعاون".

أكبر كمية

ووصف جدعون برومبرغ، المسؤول في منظمة "إيكو بيس ميدل إيست" غير الحكومية التي لها مكاتب في تل أبيب وعمان والضفة الغربية، الصفقة بأنها "أكبر كمية بيعت على الإطلاق بين البلدين".

وأشار إلى أن الصفقة "تعكس الفهم المتزايد بأن أزمة المناخ التي تؤثر بالفعل بشكل كبير على المنطقة يجب أن تؤدي إلى زيادة التعاون".

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه إذ يواجه موجات جفاف شديد. ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.

وتعود دبلوماسية المياه إلى العام 1921 وإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، واستمرت بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 وعلى المدى العقود الماضية التي كان البلدان في مراحل كثيرة منها في حالة حرب رسميا.

وكان المهندس اليهودي الروسي بنخاس روتنبرغ الذي انتقل للإقامة في فلسطين أقنع حينها سلطات الانتداب البريطانية والعائلة الملكية الهاشمية بالموافقة على إنشاء تلك المحطة.

وقال إيتاي دودي المتحدث باسم سلطة المياه والصرف الصحي الإسرائيلية إنه بموجب هذا الاتفاق وافقت إسرائيل على بيع الأردن 45 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بسعر مخفض، مع خيار شراء المزيد من المياه اعتمادًا على وضع نهر اليرموك.

تسمح الصفقة الموقعة الثلاثاء للأردن بشراء مياه إضافية بسعر 65 سنتًا للمتر المكعب لمدة عام واحد، مع خيار شراء نفس الكمية لمدة عامين آخرين ولكن بسعر أعلى قليلاً.

وأكد المتحدث "إنه السعر الواقعي، هذه تكلفة المياه" مضيفًا أن المياه ستأتي من بحيرة طبريا.

شح محدق في الموارد

يواجه الأردن، غير الساحلي بالكامل تقريبا، وضعا صعبا من جهة موارده المائية في ظل ازدياد عدد سكانه وارتفاع درجات الحرارة.

وأفاد مركز أبحاث "سينتشري" الأمريكي في تقرير في ديسمبر أن "الأردن هو الآن ثاني أكثر بلد يعاني من انعدام الأمن المائي في العالم، بحسب بعض الاحصائيات".

وأضاف "من المتوقع أن تتجاوز الاحتياجات المائية الموارد (المتوفرة) بأكثر من 26% بحلول عام 2025".

ويذكر أن إسرائيل بلد حار وجاف، لكن تقنية تحلية المياه فتحت فرصًا لبيع المياه العذبة.

وتأتي صفقة المياه فيما جعل رئيس الوزراء نفتالي بينيت تعزيز العلاقات مع عمّان أولوية منذ تولى السلطة في يونيو.

ولاحت في الأفق مؤشرات إيجابية منذ تمّت الموافقة في يوليو على أكبر صفقة للمياه على الإطلاق بين الطرفين، بعد جمود طرأ على ملف المياه في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

ويُلزم اتفاق يوليو إسرائيل بيع 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن.

ويذكر أن إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية في إطار ما أطلق عليها "اتفاقيات أبراهام".

وجمدت المفاوضات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يؤيد بينيت رئيس مجلس المستوطنين السابق إقامة دولة فلسطينية.