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بينيت يزور روسيا في أكتوبر الجاري

02:30 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
بينيت يزور روسيا في أكتوبر الجاري

نفتالى بينيت رئيس حزب البيت اليهودي

تل أبيب - (د ب أ):

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة روسيا في 22 من أكتوبر الجاري.

وذكرت صفحة بينيت الرسمية على موقع فيسبوك أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنهما سيبحثان في مدينة سوتشي "سلسلة من القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي تتعلق بالبلدين".

كما سيبحثان قضايا إقليمية مهمة، وعلى رأسها النووي الإيراني.

وسيكون اللقاء هو الأول بين بينيت وبوتين.

وجرى الاتفاق على زيارة بينيت لموسكو خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لموسكو الشهر الماضي، حيث التقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

وكان لافروف أعرب خلال اللقاء عن تمسك موسكو بضمان أمن إسرائيل، وحذر في الوقت نفسه من تحويل أراضي سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين دول أخرى.

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