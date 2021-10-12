التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية مفخخة

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية السعودية، نجحت في تدمير مُسيِّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وكان التحالف أعلن ليل يوم السبت الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.