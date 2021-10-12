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إدانة مراهقَيْن أستراليين بقتل 14 كنغر

01:25 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
إدانة مراهقَيْن أستراليين بقتل 14 كنغر

عثر على صغير كنغر مصاب نجا من الهجوم

كانبرا- (بي بي سي):

وجه الادعاء الأسترالي اتهامات إلى مراهقَيْن بقتل 14 حيوان كنغر، جنوبي العاصمة سيدني.

وعثر السكان على الحيوانات النافقة في مجموعتين على جانب طريقين مختلفين في المنطقة، ما استدعى فتح تحقيق عاجل من الشرطة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز لبي بي سي إن الحيوانات قتلت دهساً بالسيارة.

واعتقلت الشرطة مراهقَيْن بسن 17 عاماً، لكنها لم تقدم المزيد من المعلومات بخصوص الأسباب التي دفعتهما لقتل الحيوانات.

ووجه للمراهقين اتهامات بضرب وقتل حيوانات بشكل وحشي، وسوف تبدأ محاكمتهما الشهر المقبل.

وحسب القانون الحالي في ولاية نيو ساوث ويلز، يواجه المراهقان السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 22 ألف دولار أسترالي، ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي.

وكان بين الحيوانات اثنان من صغار الكنغر، علاوة على ثالث، عثر عليه أحد السكان مصاباً بشكل خطير، في اليوم التالي، وأودع دار رعاية مخصصة للحيوانات.

وقالت دار رعاية الحيوانات، التي تعمل بشكل تطوعي، إنها تشعر بالصدمة مما جرى.

وأضافت: "لقد ترك ذلك أثراً لا يمحى، في أنفس السكان المحليين، والمتطوعين، في المنطقة".

وفي المتوسط تحقق الشرطة الأسترالية، كل عام، في نحو 50 ألف جريمة ضد الحيوانات.

وتعد حيوانات الكنغر، من الحيوانات المعتاد رؤيتها والاحتكاك بها، في قبل السكان في ولاية نيو ساوث ويلز، الأسترالية، وغيرها من الولايات الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.

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