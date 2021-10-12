مذكرة توقيف غيابية بحق وزير لبناني سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت - (د ب أ):

أصدر المحقق العدلي اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق، النائب علي حسن خليل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء بعد تغيبب الوزير خليل عن جلسة الاستجواب التي كانت محددة صباح اليوم.

وكان مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي، وهم الوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر.

كما لم يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع اغسطس من العام الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من ست آلاف، كما ترك 300 ألف شخص بلا مأوى.