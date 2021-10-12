اكتشاف مجمع لصناعة النبيذ عمره 1500 عام في إسرائيل

صدم علماء الآثار من حجم المصنع المكتشف

تل أبيب- (بي بي سي):

أعلن علماء آثار في إسرائيل، عن اكتشاف مصنع نبيذ قديم عمره 1500 عام، يقال إنه كان الأكبر حجماً في العالم آنذاك.

ويحتوي المصنع الضخم، الذي اكتشف في يافني جنوبي تل أبيب، على خمس معاصر. ويعود تاريخه إلى العصر البيزنطي. ويقدّر أنه كان ينتج مليوني لتر نبيذ سنوياً.

وكان يصدّر النبيذ إلى منطقة البحر المتوسط بعد عملية إنتاج معقّدة.

وأعرب العاملون في موقع الاكتشاف عن ذهولهم من حجمه.

وتعدّ خطة لجعل المجمع موقعاً لجذب الزائرين بعد الانتهاء من عمليات الترميم والحماية.

وبالإضافة إلى المعاصر الخمس التي تمتد على مسافة كيلو متر مربع، يضمّ المصنع مستودعات لتعتيق وتعبئة النبيذ، وأفران لصناعة الجرار المستخدمة لتخزينه.

وعرف المنتج باسم نبيذ غزة وعسقلان، نسبة إلى الموانئ التي صدّر عبرها إلى أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا الصغرى.

وتمتع بسمعة جيدة نسبة لجودته في أنحاء منطقة البحر المتوسط، وكان النبيذ آنذاك مشروباً أساسياً لدى كثيرين.

وقال أحد المشرفين على الحفريات، جون سليغمان إن النبيذ كان "مصدر غذاء رئيسيا، وكان شراباً آمناً، لأّن المياه كانت غالباً ملوّثة".