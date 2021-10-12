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سيناتور روسي بارز: حدود بلادنا لا تخضع للمراجعة

10:56 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
سيناتور روسي بارز: حدود بلادنا لا تخضع للمراجعة

فلاديمير جباروف

موسكو - أ ش أ

صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، بأن الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة، مؤكدا أن حدود بلاده لا تخضع للمراجعة.

تأتي تصريحات جباروف تعليقا على تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، حول امتداد سيادة طوكيو إلى جزر الكوريل الجنوبية.

وأوضح جباروف - بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية - أن "الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة وحدودها لا تخضع للمراجعة، وهذا ما ينص عليه الدستور"، مشيرا إلى أن "أي تعد على أراضينا سيعتبر عدوانا علينا".

وأعرب السيناتور الروسي عن أسفه إزاء التصريحات اليابانية لافتا إلى أن هذا النوع من التصريحات لا يحسن العلاقات الروسية اليابانية.

وزعم أن رئيس الوزراء الياباني الجديد سيواجه صعوبات في تفسير موقفه لموسكو خاصة فيما يتعلق بما استند إليه تصريحه حول سيادة بلاده على جزر الكوريل الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تطالب بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي، اعتمادا على اتفاقية ثنائية حول التجارة والحدود وقعتها مع روسيا في عام 1855.

وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتي واليابان بيانا مشتركا وافقت فيه موسكو على مناقشة احتمال إعادة جزيرتين من جزر الكوريل الجنوبية لليابان حال توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.

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سيناتور روسي فلاديمير جباروف حدود روسيا فوميو كيشيدا

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