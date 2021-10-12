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دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ليست لديها استعدادات كافية لمواجهة السيول

07:40 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ليست لديها استعدادات كافية لمواجهة السيول

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

كشف تقرير أمريكي حديث عن أن نحو ربع طرق الولايات المتحدة والعديد من مواقع بنيتها التحتية مثل المستشفيات وأقسام الشرطة ومحطات إطفاء الحرائق ومعالجة مياه الصرف؛ معرضة لخطر السيول الناجمة عن التغير المناخي.

وأشار التقرير - الصادر عن مؤسسة (فيرست ستريت) الأمريكية غير الهادفة للربح - إلى أن هذا يأتي بناء على فحص توقعات المخاطر على مدى العقود الثلاثة المقبلة، وتشمل مختلف الطرق ومواقع البنية التحتية في جميع المقاطعات الأمريكية.

وأوضح أن هذا الفحص يشمل - كذلك - المخاطر المحتملة المعرضة لها الكنائس والأبنية الحكومية والمدارس والمواقع السكنية والتجارية.

وأكد التقرير أنه بعد حدوث سيول واسعة النطاق في أنحاء البلاد ومن أمثلتها ما شهدته ولايات لويزيانا وميشيجان ونيويورك وغيرها فإن الباحثين توصلوا إلى نتيجة واضحة وهي أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بالصورة الكافية للتصدي لمثل هذه السيول.​

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الولايات المتحدة مواجهة السيول البنية التحتية المستشفيات

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