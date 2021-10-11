الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

بغداد - (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن أمنيته أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.

وقال الكاظمي في تغريدة في "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، "أقدم التهنئة الخالصة لكل النواب الفائزين في الانتخابات".

وأضاف "كما اهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل الذي نتمنى ان يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".