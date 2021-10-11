الكاظمي: نتمنى أن يكون مجلس النواب العراقي الجديد داعما للدولة

بغداد - (د ب أ):

قدم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الإثنين التهاني للنواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنىء القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل".

وأضاف الكاظمي: " نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

وأظهرت نتائج أولية غير نهائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بحصولها على 73 مقعدا، فيما حل ثانيا تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بحصولها على 43 مقعد.

وقد حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا، فيما حصد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري 14 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، وكتلة الجيل الجديد 9 مقاعد.