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وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره اللبناني القضايا الإقليميّة

07:32 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره اللبناني القضايا الإقليميّة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم BCالاثنين/، مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في العاصمة الصربية بلجراد، على هامش اجتماع الذكرى الـ 60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنه تم بحث القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة، كما اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتنسيق الجُهُود لدعم الحُلول السياسيّة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي عبدالله بوحبيب وزارة الخارجية العراقية

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