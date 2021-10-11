شركة أمريكية تسعى للحصول على ترخيص طارئ لعلاج جديد لمرضى كورونا

لندن - (د ب أ):

سعت شركة ميرك آند كو وشريكتها ريدجباك بايو ثيرابيوتكس إلى الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لعلاج "مولنوبيرافير" لعلاج كوفيد-19، ليصبح أول علاج مضاد للفيروس عن طريق الفم.

وتم تقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء لاستخدام دواء "مولنوبيرافير" لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين المعرضين لتحول الإصابة إلى حالات خطيرة قد تتطلب النقل إلى المستشفى، حسبما ذكرت الشركتان في بيان اليوم الاثنين.

من المتوقع تقديم الطلبات إلى السلطات التنظيمية في جميع دول العالم في الأشهر المقبلة بعد أن وجد تحليل مؤقت لبيانات التجارب السريرية أن العقار يقلل من خطر دخول هؤلاء المرضى إلى المستشفى بمقدار النصف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روبرت دافيس الرئيس التنفيذي لشركة ميرك قوله إن "التأثير الاستثنائي للوباء يستدعي أن نتحرك بسرعة غير مسبوقة، وهذا هو ما فعلته فرقنا من خلال التقدم بطلب لاستخدام "مولنوبيرافير" إلى إدارة الغذاء والدواء خلال 10 أيام من تلقي البيانات.

ويمكن إعطاء "مولنوبيرافير" للمرضي في المنزل، على عكس دواء "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز"، وعلاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة والتي يتم إعطاؤها عن طريق الحقن في الوريد عادة في المستشفيات أو العيادات. ويساعد تقديم العلاج لمرضى كوفيد-19 في المنزل على تجنب خطر قيامهم بنقل الفيروس إلى الطاقم الطبي وغيرهم من المرضى.