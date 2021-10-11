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ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030

05:36 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ):

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان قوله إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 7ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا إن: "الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).

وأوضح ولي العهد السعودي قائلا: "علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).

واستطرد الأمير محمد بن سلمان قائلا إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف بالتحديد إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 7ر1 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رؤية المملكة 2030

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