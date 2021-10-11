بريطانيا تتعهد بدفع 54 مليون جنيه إسترليني لفرنسا في غضون أسابيع

لندن - أ ش أ

تعهدت المملكة المتحدة بدفع 54 مليون جنيه إسترليني لفرنسا "في غضون أسابيع"، بعد أن طلبت فرنسا دفع هذا المبلغ مقابل المساعدة في معالجة أزمة عبور المهاجرين عبر بحر المانش (القنال الإنجليزي).

وقال وزير الأمن البريطاني داميان هيندز إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهدت بدفع 54 مليون جنيه إسترليني، الذي تعهدت به لفرنسا؛ للمساعدة في منع عبور المهاجرين بالقوارب الصغيرة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف هيندز - في محاولة لتهدئة خلاف مع حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أن التأخير في السداد كان نتيجة "عملية إدارية" فقط.

وعن موعد تسليم الأموال، قال هيندز: "نعمل عن كثب مع الفرنسيين واتوقع أن يتم الإجابة على هذا السؤال الذي طرح في الأسابيع المقبلة".

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أنه على الرغم من الحرب الكلامية الأخيرة مع فرنسا بشأن معابر المهاجرين، نفى وزير الأمن أن تكون أي قضية "سياسية" قد أدت إلى تأخير تسليم الأموال لفرنسا.

تأتي تعليقاته بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين امس الحد إن المملكة المتحدة لم تلتزم بدفع المبالغ المستحقة عليها مقابل المساعدة في معالجة أزمة عبور المهاجرين عبر المانش.

وحث دارمانين، المملكة المتحدة على الوفاء بوعدها ودفع 54 مليون جنيه إسترليني المتفق عليها لدعم الجهود الفرنسية في منع وصول المهاجرين غير النظاميين.