لبنان.. حريق كبير في مخزن وقود قرب محطة لإنتاج الكهرباء

(بي بي سي):

سيطر رجال الإطفاء في لبنان على حريق كبير نشب بمخزن وقود تابع لمنشآت الزهراني.

ووقع الحادث في منشآت الزهراني النفطية التي تقع بالقرب من معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، على بعد خمسين كيلومترا من بيروت.

وقام الجيش بإجلاء الناس عن المنطقة خوفا من انتشار النيران وتسببها في انفجارات.

وأعلنت السلطات عن إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

ويعاني لبنان بالفعل من مشاكل اقتصادية عدة، حيث يوجد نقص حاد في الوقود وأزمة كهرباء واسعة النطاق.

ويعتمد كثير من المواطنين على مولدات كهرباء خاصة تعمل بالديزل.

ولكن تشغيل هذه المولدات أصبح مكلفا، بسبب شح الوقود، كما أنها غير كافية لتعويض شبكة الكهرباء الوطنية.

واضطرت السلطات إغلاق أكبر محطتي توليد كهرباء، الزهراني ودير عمار، قبل أيام، مما أدى إلى شل شبكات تزويد الكهرباء.

لكن وزارة الطاقة قالت الاثنين إن محطات الكهرباء عادت إلى عملها بعد أن زودها الجيش اللبناني بالوقود.

ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.

ودفعت الأزمة بنصف سكان لبنان إلى حافة الفقر، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وفجرت احتجاجات شعبية ضد السياسيين.

كما جعل نقص العملة الأجنبية من الصعب على لبنان دفع مستحقات موردي الطاقة في الخارج.