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القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

10:01 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية

رام الله - (د ب أ):

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فسلطينيا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم أن الاعتقالات تضمنت ستة من نابلس وستة من بيت لحم واثنين من الخليل.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية فلسطين إسرائيل

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