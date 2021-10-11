القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فسلطينيا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم أن الاعتقالات تضمنت ستة من نابلس وستة من بيت لحم واثنين من الخليل.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.