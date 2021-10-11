الحكومة الفلبينية تقدم تهنئة فاترة للصحفية ماريا ريسا الحاصلة على جائزة نوبل للسلام

مانيلا - (د ب ا):

أخيرا هنأت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين الصحفية ماريا ريسا لفوزها بجائزة نوبل للسلام، ولكنها أشارت إلى أنها مازالت تواجه اتهامات جنائية في الفلبين.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي، بعد ثلاثة أيام من إعلان فوز ريسا بالجائزة " نهنئ ماريا ريسا لكونها أول مواطنة فلبينية تفوز بجائزة نوبل للسلام... فوزها يمثل نصرا للفلبين ونحن سعداء للغاية لذلك".

وأضاف" ولكن بالطبع،هناك في الحقيقة أفراد يشعرون أنه مازال على ماريا ريسا تبرئة نفسها أمام محاكمنا" موضحا" هي مدانة بتهمة التشهير السيبراني في الفلبين، كما تواجه اتهامات أخرى في الفلبين".

وكانت ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف قد فازا بجائزة نوبل للسلام 2021 الجمعة الماضية" لجهودهما في حماية حرية التعبير، التي تعد شرطا مسبقا لتحقيق الديمقراطية والسلام الدائم".

وأوضح روكي أن قرار لجنة نوبل لا يجب أن ينظر إليه على أنه توبيخ لإدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي غالبا ما كان ينتقد ريسا وموقعها الإخباري رابلير، ويقول إنهما ينشران أخبارا كاذبة.​