الداخلية التركية تعلن مقتل اثنين من شرطة المهام الخاصة في هجوم شمالي سوريا

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل اثنين من شرطة المهام الخاصة جراء هجوم وقع يوم الأحد شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عنه القول في تغريدة إن العنصرين لقيا حتفهما في مدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" في حلب شمالي سوريا جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه مسلحون أكراد.

وتخضع منطقة عملية "درع الفرات" لسيطرة فصائل سورية معارضة في ريف حلب بدعم من الجيش التركي. وكان الجيش التركي أطلق عملية "درع الفرات" في شمالي سوريا عام 2016 ضد مسلحي داعش والمسلحين الأكراد في المنطقة.​