Masrawy logo white

الداخلية التركية تعلن مقتل اثنين من شرطة المهام الخاصة في هجوم شمالي سوريا

09:26 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
الداخلية التركية تعلن مقتل اثنين من شرطة المهام الخاصة في هجوم شمالي سوريا

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل اثنين من شرطة المهام الخاصة جراء هجوم وقع يوم الأحد شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عنه القول في تغريدة إن العنصرين لقيا حتفهما في مدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" في حلب شمالي سوريا جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه مسلحون أكراد.

وتخضع منطقة عملية "درع الفرات" لسيطرة فصائل سورية معارضة في ريف حلب بدعم من الجيش التركي. وكان الجيش التركي أطلق عملية "درع الفرات" في شمالي سوريا عام 2016 ضد مسلحي داعش والمسلحين الأكراد في المنطقة.​

سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أنقرة سوريا

الخبر التالى:

الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| قرار عاجل من النيابة بشأن "لقاحات المنيا".. واكتشاف صادم عن الفيروس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا