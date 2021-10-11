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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 237.9 مليون.. وإجمالي اللقاحات 6.46 مليار

09:24 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 237.9 مليون.. وإجمالي اللقاحات 6.46 مليار

فيروس كورونا حول العالم

نيويورك - (د ب أ)-

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 237.9 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.46 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 237 مليونا و 860 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 851 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 460 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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