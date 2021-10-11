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فاوتشي يرجح انخفاض وفيات كورونا في أمريكا ويدعو لاستمرار الحذر

03:02 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
فاوتشي يرجح انخفاض وفيات كورونا في أمريكا ويدعو لاستمرار الحذر

أنتوني فاوتشي

نيويورك - (د ب أ/ت ك أ):
قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي يوم الأحد أنه من المرجح أن ينخفض عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال هذا الشتاء، لكن لا ينبغي للبلاد أن تعلن الانتصار على الجائحة حتى الآن.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، قوله خلال لقاء تلفزيوني، إنه على الرغم من انخفاض المعدلات، فإن الفيروس يمكن أن يرتد مرة أخرى.

وتابع "أعتقد بشدة أنكم ستبدأون في رؤية انخفاض في أعداد الوفيات بشكل مشابه لدخول المستشفيات".

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة ودخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد. وبلغ متوسط الإصابة على مدار سبعة أيام على مستوى البلاد 95237 حالة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة، بعد أن كان 121543 حالة قبل أسبوعين- بانخفاض بنسبة أكثر من 20 % ، وفقا لموقع يو إس إيه فاكتس.أورج.

ولا تزال الولايات المتحدة تشهد حوالي 1700 حالة وفاة يوميا بكوفيد-19، على الرغم من أن المعدل بدأ في الانخفاض أيضا.

ومع ذلك، حذر فاوتشي الأمريكيين من عدم التخلي عن حذرهم مع اقتراب عيد الهالوين وموسم الأعياد.​

أنتوني فاوتشي وفيات كورونا أمريكا كوفيد-19

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