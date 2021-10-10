إيران تعتزم بيع النفط مقابل الاستثمار والسلع

طهران - (د ب أ)

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن إيران تعتزم عرض مكثفات النفط والغاز على "أي مستثمر" مقابل سلع أو استثمارات رأسمالية في قطاع الطاقة المتضرر من العقوبات في الجمهورية الإسلامية

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن أوجي قوله في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن الوزارة سترحب بالاستثمار في سواء فى عمليات الاستكشاف والانتاج أو فى صناعات التكرير واستخراج المشتقات في إيران مقابل النفط أو المكثفات، دون أن يحدد ما إذا كانت المبادرة تستهدف المشترين المحليين أم الأجانب. وتم تقديم الخطط للمشرعين اليوم الأحد في انتظار موافقتهم، على حد قوله.

ولم يتضح ما إذا كانت الخطط تعتمد على استعادة الاتفاق النووي المتعثر المبرم عام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. وتواجه صادرات النفط الإيرانية حظرا فعليا تفرضه واشنطن، مما تسبب في تراجع المبيعات منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق.