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السلطات الأمريكية تعتقل زوجين بتهمة التجسس وبيع بيانات غواصات نووية

10:01 م الأحد 10 أكتوبر 2021
السلطات الأمريكية تعتقل زوجين بتهمة التجسس وبيع بيانات غواصات نووية

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

اعتقلت السلطات الأمريكية موظفا بالبحرية وزوجته بتهم مرتبطة بالتجسس بعدما تردد أنهما قاما ببيع بيانات سرية خاصة بالغواصات التي تعمل بالطاقة النووية لعميل بمكتب التحقيقات الاتحادي تظاهر بأنه مسؤول أجنبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن وزارة العدل الأمريكية قولها في بيان اليوم الأحد أن جوناثان تويبي (42 عاما) وزوجته دايانا (45 عاما) تورطا في تحقيق يشمل مدفوعات بعملة مشفرة ورسائل بريد إلكتروني مشفرة وموقع سري في ولاية ويست فرجينيا لبطاقة ذاكرة كانت مخبأة في شطيرة زبدة الفول السوداني.

ووفقا للبيان، دفع جوناثان تويبي، وهو مهندس نووي مكلف بالعمل في برنامج الدفع النووي البحري، السلطات في بدء التحقيق بسبب قيامه بإرسال طرد في أبريل 2020 إلى حكومة أجنبية، يحتوي على عينة من بيانات سرية وعرض لبيعهم المزيد.

وتم الحصول على محتويات الطرد في ديسمبر بواسطة ملحق مكتب التحقيقات الاتحادي في الدولة الأجنبية، وفقا للشكاوى الجنائية الحكومية. ولم يتم تحديد الدولة.

الشرطة الأمريكية غواصات نووية التجسس واشنطن

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