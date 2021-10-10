اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات مع الفلسطينيين

رام الله - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين.

وأكد اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، أهمية الالتزام بالاتفاقيات "كمدخل لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد اشتية على "انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية".

وقال إن "أي خطوات اقتصادية صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون ضمن إطار أفق سياسي لإنهاء الاحتلال، واقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف "على المجتمع الدولي التحرك فورا لحماية حل الدولتين بالوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له ولإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "وضع الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خلف موقفه السياسي الداعم لحل الدولتين، في ظل تملص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منه، والعمل على وقف الاستيطان والإعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ووقف ارهاب المستوطنين".