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بعد الأزمة مع باريس.. الرئيس الجزائري: عودة سفيرنا لفرنسا مشروطة باحترام بلادنا

09:24 م الأحد 10 أكتوبر 2021
بعد الأزمة مع باريس.. الرئيس الجزائري: عودة سفيرنا لفرنسا مشروطة باحترام بلادنا

عبد المجيد تبون

وكالات:

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن عودة سفير بلاده إلى فرنسا مجددا مشروط باحترام باريس التام للجزائر، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين توترات كبيرة على إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرتها الجزائر مسيئة.

وقال الرئيس الجزائري في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "عودة سفيرنا إلى باريس مشروط باحترام تام للجزائر"، مضيفا "على الرئيس الفرنسي أن ينسى أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية".

عبد المجيد تبون باريس فرنسا إيمانويل ماكرون

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