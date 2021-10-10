Masrawy logo white

تظاهر مئات الأطباء الأفغان للمطالبة برواتبهم

08:33 م الأحد 10 أكتوبر 2021
تظاهر مئات الأطباء الأفغان للمطالبة برواتبهم

تظاهر مئات الأفغان ارشيفية

كابول - (د ب ا)

تجمع المئات من الأطباء والطبيبات من ولايتي سامانجان ونورستان الأفغانيتين عند بوابة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) في كابول وطالبوا البنك الدولي بدفع رواتبهم عن الأشهر الـ 14 الماضية.

وقال المتظاهرون إنه لم يتم دفع رواتبهم فحسب ، بل إن العيادات في مقاطعاتهم تواجه نقصا حادا في الأدوية،بحسب وكالة "خاما برس"الأفغانية للأنباء.

وأتهم المتظاهرون المتعاقد الأفغاني بالبنك الدولي ، أسد فياض ،الذي فر من أفغانستان وأخذ أموالا من البنك الدولي، بعدم الدفع لهم.

وقال أحد المتظاهرين "فر أسد فياض من أفغانستان وسرق أموالنا. كان يقود شركة فاسدة مما تسبب في زيادة وفيات الأطفال والأمهات في مقاطعتي سامانجان ونورستان ". .

وقال الأطباء في بيان إنه بما أن إمارة أفغانستان الإسلامية ليس لها علاقات مع البنك الدولي ولا يمكنها طلب المال ، فقد طلبوا من البنك دفع أموالهم مباشرة من خلال وزارة الصحة الأفغانية أو منظمات غير حكومية أخرى.

وحذر الأطباء من استمرار الاحتجاجات في حال عدم دفع رواتبهم.

كابول أفغانستان الأمم المتحدة البنك الدولي

الخبر التالى:

أوامر للقوات العراقية بتشديد الحراسة على مراكز الاقتراع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
831

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

611

متعافون اليوم

311576

إجمالي الإصابات

17658

إجمالي الوفيات

262654

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإلقاء "لقاحات كورونا" بجوار إحدى الترع بالمنيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا