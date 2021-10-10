فرنسا تدعو لتوقيع اتفاق بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

باريس - (د ب أ)

دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى توقيع اتفاق بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يحسم أيضا النزاع بشأن اللاجئين بين باريس ولندن.

وقال دارمانان اليوم الأحد إنه يؤيد توقيع معاهدة أوروبية تحل مشكلات طلبات اللجوء والترحيلات ولم شمل الأسر.

وسيشكل المشروع جزءا من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في أول يناير.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الساحل الانجليزي هذا العام 13 ألف شخص، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مقارنة بـ8417 في عام 2020 وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.

وأمس السبت، زار دارمانان بلدتي لون بلاج و مارك، على الساحل الفرنسي، حيث يحاول المهاجرون عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا كل يوم.