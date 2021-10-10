الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع في إحياء ذكرى ضحايا هجوم إرهابي

إسطنبول - (د ب أ)

تحركت الشرطة التركية ضد مشاركين في إحياء ذكرى ضحايا هجوم إرهابي وقع في أنقرة قبل ست سنوات.

وذكرت صحيفة جمهوريت التركية اليوم الأحد أنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع. ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اُعتقل 22 شخصا.

وأفاد موقع بيانت الإخباري على الانترنت أن السلطات لم تسمح سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.

وحمل المشاركون بالونات سوداء ووضعوا زهور القرنفل الحمراء.

كان انتحاريان قد فجرا نفسيهما في 10 أكتوبر عام 2015 خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. وكان أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ المعاصر لتركيا.

وألقت الحكومة التركية مسؤولية الهجوم على تنظيم داعش الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته.