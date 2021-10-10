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مفوضية الانتخابات العراقية : إعلان النتائج سيكون سريعًا

07:16 م الأحد 10 أكتوبر 2021
مفوضية الانتخابات العراقية : إعلان النتائج سيكون سريعًا

جليل عدنان

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جليل عدنان مساء اليوم الأحد أن المفوضية العليا ستعلن خلال الساعتين المقبلين نسبة المشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القاضي عدنان ، للصحفيين في مقر المفوضية العليا ، إن إعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعا وقريبا خلال الساعات المقبلة ونسبة المشاركة ستعلن خلال الساعتين المقبلتين.

وذكر أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات ستصدر تقريرا بشأن سير الانتخابات في غضون 30يوما.

وكانت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة أغلقت أبوابها مساء اليوم بعد انتهاء عملية التصويت.

جليل عدنان الانتخابات العراقية بغداد

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