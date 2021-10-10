وزير الطاقة اللبناني: شبكة الكهرباء عادت لعملها كما كانت قبل نفاد الوقود

بيروت - (أ ش أ):

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن شبكة الكهرباء عادت لعملها الطبيعي، وفقًا لما كانت عليه قبل نفاد الوقود (مادة الغاز أويل) في محطتي توليد الكهرباء دير عمار والزهراني.

وأضاف فياض، في بيان اليوم الأحد، أنه تم ربط محطة توليد المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميجاوات ومحطة دير عمار بقوة 210 ميجاوات ومحطة المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميجاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضا.

وجدد شكره لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد الجيش ومؤسسة كهرباء لبنان على تجاوبهم السريع من أجل إعادة ربط الشبكة الكهربائية من خلال تسليم قيادة الجيش 6000 كيلوليتر من مادة الغاز "أويل" مناصفة بين كل من محطتي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش اللبناني.

وأكد أن هذه المحطات تعمل بطاقتها القصوى المتوفرة على الشبكة ابتداء من مساء اليوم، موضحًا أن الوقود يكفي لثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن توقف محطتي دير عمار والزهراتي بعد هذه المدة سيتم تعويضه بانتاج محطتي توليد الذوق والجية الحراريين بعد تغذيتهما من مادة الفيول أويل التي وصلت مساء امس، وذلك بعد إرسال عينات منها وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذي سيبقي على القدرة الانتاجية الإجمالية بحدود 500 ميجاواط للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة.