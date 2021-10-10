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وزير فرنسي يطالب بتوسيع نطاق الطاقة النووية في أوروبا

06:57 م الأحد 10 أكتوبر 2021
وزير فرنسي يطالب بتوسيع نطاق الطاقة النووية في أوروبا

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير

برلين - (د ب أ)

طالب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير بتوسيع نطاق الطاقة النووية في أوروبا.

جاء ذلك في خطاب مفتوح للوزير الفرنسي، اطلعت عليه صحيفة "فيلت" الألمانية وصحف شريكة تابعة لتحالف الجرائد الأوروبية الرائدة (لينا).

وقال لومير في الخطاب: "إذا أردنا أن نفوز في المعركة ضد التغير المناخي، فإننا سنحتاج إلى الطاقة النووية، فهي بالنسبة لنا جميعا عاملا موثوقا لا غنى عنه من أجل مستقبل خال من الفحم".

وأضاف لومير: "الطاقة النووية هي مصدر طاقة نظيف وآمن ومستقل وقادر على المنافسة وقليل الفحم، وبالنسبة لنا نحن الأوروبيين تمثل الطاقة النووية فرصة لتطوير صناعة قوية وربحية للغاية ولخلق آلاف الوظائف المؤهلة وتعزيز دورنا القيادي في مسائل حماية المناخ والاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا واستقلال الطاقة".

كانت الحكومة الألمانية قررت بعد كارثة محطة فوكوشيما اليابانية النووية في 2011 الخروج من الطاقة النووية.

ويرى منتقدو الطاقة النووية أنه لا يوجد ضمانات سلامة في هذه الطاقة وأن المخاطر ترتفع مع زيادة عدد المفاعلات النووية كما يشيرون إلى المشاكل غير المحلولة والمتعلقة بتخزين النفايات النووية المشعة.

وكتبت منظمة "جرينبيس" أنه ليس هناك نظام سلامة آمن مشيرة إلى أن مزيجا من الأخطاء البشرية والأخطاء التقنية كثيرا ما أدى إلى وقوع حوادث لم تكن متوقعة في المحطات النووية.

برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الطاقة النووية أوروبا

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