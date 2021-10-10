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العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني الأزمات التي تشهدها المنطقة

06:01 م الأحد 10 أكتوبر 2021
العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني الأزمات التي تشهدها المنطقة

الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

واستعرض ملك الأردن، خلال اللقاء، بقصرالحسينية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات.

وأكد الملك، وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

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الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأردن

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