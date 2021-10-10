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وزير الشؤون الخارجية السعودي يبحث مع سفير مصر لدي المملكة العلاقات الثنائية

05:42 م الأحد 10 أكتوبر 2021
وزير الشؤون الخارجية السعودي يبحث مع سفير مصر لدي المملكة العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية أحمد فاروق محمد توفيق، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال اللقاء اليوم الأحد بمقر الوزارة في الرياض، مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
عادل بن أحمد الجبير الرياض مجلس الوزراء السعودي أحمد فاروق

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