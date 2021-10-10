وزير الشؤون الخارجية السعودي يبحث مع سفير مصر لدي المملكة العلاقات الثنائية

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية أحمد فاروق محمد توفيق، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال اللقاء اليوم الأحد بمقر الوزارة في الرياض، مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.